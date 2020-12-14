Украинский боксер стал партнером WePlay в рамках создания новой киберспортивной лиги.

На днях в Киеве прошел турнир WePlay Dragon Temple по Mortal Kombat 11. Общий призовой фонд составил $60 тысяч.

Чемпионат длился 4 дня. В финальном матче сошлись игроки A Foxy Grampa и Tekken Master. Последний одержал победу, заработав $24 тысячи и чемпионский титул, сообщили в WePlay.

Игрок под ником A Foxy Grampa, как серебряный призер, получил $13 тысяч. Остальные средства призового фонда были распределены среди других участников.

Также во время турнира абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик объявил о сотрудничестве с киберспортивным медиахолдингом WePlay в рамках новой лиги Ultimate Fighting League (WUFL).

"Соревновательный гейминг – это и популярное увлечение для огромного количества молодых людей, и перспективное направление для инвесторов. Я пообщался с Юрой Лазебниковым и Олегом Кротом (руководящие партнеры WePlay Esports), они рассказали об особенностях индустрии, и я решил попробовать себя в этом бизнесе. К тому же я тоже когда-то играл в игры, и теперь снова вернулся к этому хобби", – рассказывает Александр Усик.

Благодаря новой лиге медиахолдинг WePlay сможет проводить турниры по файтингам и развивать это направление в мире. По словам руководящего партнера WePlay Esports Олега Крота, создание Ultimate Fighting League позволит компании расширить свое присутствие в Северной Америке.

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Автор: Сергей Коршунов