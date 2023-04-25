Пользователям следует быть осторожными в соцсетях.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет только 28 апреля, но как минимум один из пользователей получил копию игры в свои руки до релиза. Он прошел ожидаемый экшен и опубликовал множество спойлеров в Сети.

Как сообщило издание The Gamer, утечка исходит от человека под псевдонимом KebbyPlays в Twitter. Недобросовестный пользователь раскрыл время, необходимое на прохождение Star Wars Jedi: Survivor, выложил разнообразные скриншоты и сообщил о сюжетных ходах. Последние содержат много интересных сведений о персонажах и некоторые сюрпризы, поэтому мы не станем их пересказывать.

Обычно подобные утечки происходят из-за преждевременной отправки физических копий игры до релиза. Например, аналогичная ситуация в декабре 2020 года сложилась с Cyberpunk 2077. Сейчас спойлеры к Star Wars Jedi: Survivor активно обсуждаются на Reddit, ResetEra и в социальных сетях. Фанатам, которые ждут выхода проекта, лучше отказаться от просмотра материалов, связанных с новыми приключениями Кэла Кестиса.

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Star Wars Jedi: Survivor — основные подробности

События второй части франшизы разворачиваются спустя пять лет после истории Fallen Order. Кэл Кестис превратился из падавана в полноценного джедая, который пытается выживать и противостоять Империи на краю Галактики.

Боевая система в игре отсылает к Sekiro: Shadows Die Twice. Есть разные типы ударов, комбинации и парирование, которое позволяет вывести врага из равновесия и совершить критическую атаку.

Мир в проекте построен по принципам метроидвании. Пользователи смогут возвращаться в уже посещенные места, чтобы с помощью новых навыков пробираться в ранее недоступные области.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет 18 апреля на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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