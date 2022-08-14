Если верить утечкам, то это будет Death Stranding 2 или хоррор Overdose.

Руководитель Kojima Productions Хидео Кодзима взбудоражил игровое сообщество. Он опубликовал в Twitter пост, который восприняли в качестве намека на скорый анонс нового проекта. И эта теория не лишена здравого смысла.

Кодзима написал, что закончил предварительный монтаж неизвестного ролика. К сообщению он прикрепил картинку, где демонстрируется сведение аудио- и видеодорожек. Руководитель Kojima Productions не сообщил, над каким ролик трудился, но пользователи сразу подумали о трейлере новой игры.

Эта теория обретает смысл, если вспомнить об игровой выставке Gamescom 2022 в августе. Церемонию открытия мероприятия — Opening Night Live — организовывает Джефф Кейли. Этот журналист и шоумен дружит с Кодзимой, и на его шоу часто демонстрировались проекты геймдизайнера. Например, второй тизер Death Stranding показали на TGA 2016.

Кейли уже пообещал, что Opening Night Live удивит зрителей. В рамках трансляции покажут более двадцати игр и сюрпризы, "которых никто не ждет". Под этой загадочной фразой вполне может скрываться анонс от Кодзимы.

Какие игры создает Kojima Productions

Согласно официальной информации, Kojima Productions запланировала два релиза в обозримом будущем. Первый проект масштабный, а второй — меньший и экспериментальный.

В одном из интервью Норман Ридус, исполнитель главной роли в Death Stranding, рассказал о разработке сиквела. Кодзима в шутливой форме подтвердил слова актера. Продолжение серии, вероятнее всего, станет большой игрой Kojima Productions.

А второй проект, согласно данным инсайдеров, называется Overdose и представляет собой хоррор с Маргарет Куэлли в роли протагониста.

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