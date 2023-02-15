Мир игры постепенно меняется, когда приближается Хэллоуин.

Hogwarts Legacy — прекрасная игра в открытом мире, судя по оценкам критиков и пользователей. Во вселенной "Гарри Поттера" наконец-то появилась тщательно созданная экшен-RPG с кучей всяких секретов и деталей. Некоторые из них поражают воображение пользователей, что подтверждает публикация посетителя форума Reddit под псевдонимом MyNewAccount000. Он рассказал о малозаметной, но восхитительной особенности Hogwarts Legacy, связанной со сменой сезонов.

Игрок написал в своем посте: "Это взорвало мой мозг, когда я это понял. Мы с женой оба играем, и оба находимся в осеннем сезоне учебного года, но я немного дальше, чем она. И что я понял, так это то, что мир (и замок) постепенно становится все более и более украшенным к осени и Хэллоуину. Мы сравнили места в Хогсмиде и в замке, и, конечно, моя игра украшена больше, чем ее".

Пользователь отметил, что обычно сезонные изменения в разных проектах происходят мгновенно. Затем они остаются статичными на протяжении определенного времени. Однако Hogwarts Legacy преображается постепенно вместе с продвижением игроков по сюжету.

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"Тот факт, что игра развивается в течение сезона, постоянно меняясь, действительно создает ощущение живого мира, чего я не видел ни в одной игре ранее. Для меня эта игра уже претендует на звание GOTY (игры года, — прим.) благодаря подобным деталям", — добавил MyNewAccount000.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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