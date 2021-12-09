Rockstar Games анонсировала обновление "Контракт" для GTA Online, в котором появится цепочка заданий с участием постаревшего Франклина из GTA V и рэпера Доктора Дре. Эту историю, а также другой контент, добавят в проект уже 15 декабря.
Согласно сведениям на официальном сайте, в расширении для Grand Theft Auto Online появится агентство по решению проблем вайнвудской элиты. Его основал Франклин Клинтон — один из трех главных героев GTA V. Персонаж знатно постарел, но по-прежнему хорошо справляется с криминальным бизнесом. Он ищет для себя надежных партнеров, которыми станут игроки. Работая с Франклином, первым делом пользователей будут поиски телефона Доктора Дре. На нем хранились еще не выпущенные треки знаменитого рэпера. Чтобы композиции не попали в плохие руки, устройство нужно вернуть в кратчайшие сроки.
По словам Rockstar, игроков ждет захватывающая и уморительная история. Во время прохождения заданий они побывают в трущобах, где начинал свою преступную деятельность Франклин, на престижных вечеринках, в многомиллионных особняках и даже на крыше здания ФБР.
Что еще появится в расширении "Контракт"
- Новая радиостанция со звездными гостями. Старые тоже изменятся, хотя пока непонятно, как именно.
- Эксклюзивная премьера музыкальных треков от Доктора Дре.
- Возможности для развития своего агентства по решению дел, оружие, транспортные средства и прочее.