Пользователям предстоит поучаствовать в цепочке интересных заданий.

Rockstar Games анонсировала обновление "Контракт" для GTA Online, в котором появится цепочка заданий с участием постаревшего Франклина из GTA V и рэпера Доктора Дре. Эту историю, а также другой контент, добавят в проект уже 15 декабря.

Согласно сведениям на официальном сайте, в расширении для Grand Theft Auto Online появится агентство по решению проблем вайнвудской элиты. Его основал Франклин Клинтон — один из трех главных героев GTA V. Персонаж знатно постарел, но по-прежнему хорошо справляется с криминальным бизнесом. Он ищет для себя надежных партнеров, которыми станут игроки. Работая с Франклином, первым делом пользователей будут поиски телефона Доктора Дре. На нем хранились еще не выпущенные треки знаменитого рэпера. Чтобы композиции не попали в плохие руки, устройство нужно вернуть в кратчайшие сроки.

По словам Rockstar, игроков ждет захватывающая и уморительная история. Во время прохождения заданий они побывают в трущобах, где начинал свою преступную деятельность Франклин, на престижных вечеринках, в многомиллионных особняках и даже на крыше здания ФБР.

Что еще появится в расширении "Контракт"

Новая радиостанция со звездными гостями. Старые тоже изменятся, хотя пока непонятно, как именно.

Эксклюзивная премьера музыкальных треков от Доктора Дре.

Возможности для развития своего агентства по решению дел, оружие, транспортные средства и прочее.

Автор: Назар Степорук