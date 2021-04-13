Фото Элой датамайнеры обнаружили в файлах королевской битвы.

Элой, главная героиня постапокалитического экшена Horizon Zero Dawn, появится в Fortnite. Вероятней всего, она станет новым персонажем шестого сезона королевской битвы под названием "Дикие времена".

Ранее датамайнеры обнаружили упоминание Элой в файлах Fortnite, а сегодня они слили в Твиттер ее фото из игры.

Студия Epic Games пока не анонсировала появление Элой в королевской битве. Но вероятней всего это произойдет скоро. Известно, что с 20 апреля все владельцы PS4 и PS5 смогут получить бесплатно полное издание Horizon Zero Dawn. Возможно именно к этой дате и состоится презентация Элой в Fortnite.

Подробней про Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – это экшен от студии Guerrilla Games. Сюжет разворачивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытнообщинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-животные. Главная героиня, Элой, долгие годы провела в изоляции в своем племени, но все же решилась отправиться в полный опасности путь, чтобы узнать, что поставило некогда развитое человечество на грань выживания.

Отличительная черта игры – битвы с роботами. Здесь много зависит от правильной тактики, умения расставлять ловушки, быстрого реагирования на атаки соперника и изучения слабых мест роботов.

Напомним, что ранее в Fortnite добавили Лару Крофт – героиню приключенческого экшена Tomb Raider.

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Автор: Сергей Коршунов