В королевскую битву также добавят животных, которых можно приручить.

Недавно в королевской битве Fortnite стартовал шестой сезон под названием "Дикие времена". Он добавит в игру новые механики, такие как охота на животных, а также новых персонажей, среди которых героиня знаменитой серии Tomb Raider – Лара Крофт.

Как сообщила компания Epic Games, в начале шестого сезона игрокам предстоит выполнить одиночное сюжетное задание "Эпицентр: финальный кризис". Оно завершит события предыдущего сезона.

Сюжетное задание в новом сезоне Fortnite

На месте привычных локаций можно будет увидеть новые постройки. К примеру, сторожевые башни, колизей или деревню. Также на острове появятся животные: от простых куриц до агрессивных волков. На них можно охотиться или приручать.

Добытые ресурсы можно тратить на создание оружия. В новом арсенале игроков будут как луки, так и доисторические автоматы с револьверами.

Среди новых персонажей появится не только Лара Крофт, но также Рэйвен – супергероиня из комиксов DC и многие другие.

Напомним, в пятом сезоне Fortnite компания Epic Games также добавляла гостевых персонажей з других игр и фильмов. Так в игре побывали Сара Коннор ("Терминатор"), Эллен Рипли и Чужой, инопланетный охотник Хищник из одноименного фильма, а также Кратос из экшена God of War.

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Автор: Сергей Коршунов