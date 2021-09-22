Получить костюм Кены или ее духа-помощника можно до 26 сентября.

В многопользовательской аркадной игре Fall Guys: Ultimate Knockout стартовал кроссовер с Kena: Bridge of Spirits. Акция приурочена к релизу приключенческого экшена от студии Ember Lab на ПК и консолях PlayStation.

Пользователи Fall Guys могут нарядить своего персонажа в костюм героев Kena: Bridge of Spirits. Скин главной героини Кены можно будет получить с 24 по 26 сентября, а облик одного из ее духов-помощников Rot можно забрать до 23 сентября.

На один костюм из Kena: Bridge of Spirits пользователям Fall Guys придется потратить 5 корон.

Трейлер кроссовера Fall Guys и Kena: Bridge of Spirits

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательский платформер с элементами королевской битвы.

В игре 60 участников проходят пять раундов с различными испытаниями.

С каждым новым раундом количество игроков уменьшается. Победит тот, кто первым дойдет до финала и заберет корону.

Напомним, Kena: Bridge of Spirits вышла 21 сентября на ПК в Epic Games Store, а также на PS4 и PS5. Критики тепло приняли дебютную приключенческую игру от Ember Lab. На агрегаторе Metacritic у нее 84 балла.

Автор: Сергей Коршунов