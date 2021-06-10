Все желающие смогут получить игру до 17 июня.

Научно-фантастический экшен Control от финской студии Remedy Entertainment попал в новую раздачу в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store. С 10 по 17 июня все желающие смогут получить эту игру абсолютно бесплатно.

Трейлер Control

Коротко про Control

Control – это научно-фантастический экшн, действия которого разворачиваются в Бюро – секретном агентстве, расположенном в Нью-Йорке.

Игрок берет на себя роль Джесси Фейден, которая попадает внутрь Бюро после того, как здание атаковали потусторонние силы. Неожиданно для себя, Джесси назначают директором организации. Теперь ей нужно разобраться с происходящим, а также решить личные проблемы – найти пропавшего брата.

В распоряжении игрока не только необычное огнестрельное оружие, но и сверхъестественные способности.

Control вышел 27 августа 2019 года и получил положительные отзывы от пользователей и СМИ. Продажи игры превысили 2 миллиона копий.

Напомним, в феврале этого года Control раздавали бесплатно подписчикам сервиса PS Plus на консолях PlayStation.

В следующую раздачу от EGS попадет веселая кулинарная аркада Overcooked!2 и экшен-платформер Hell is Other Demons.

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Автор: Сергей Коршунов