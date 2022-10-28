Акция продлится до 3 ноября.

В магазине Epic Games Store продолжаются еженедельные раздачи игр. Сейчас пользователи могут посетить сервис и получить сразу два проекта — Saturnalia и Warhammer 40,000: Mechanicus. Акция продлится до 3 ноября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатными станут космическая головоломка Filament и тактический многопользовательский шутер Rising Storm 2: Vietnam.

Подробнее об играх с раздачи в Epic Games Store

Saturnalia — это приключенческий хоррор с элементами "рогалика" от студии Santa Ragione. В игре предстоит управлять несколькими персонажами и исследовать деревню, изолированную от цивилизации. Здесь проводится некий древний обряд, о котором должны разузнать главные герои.

Геймплей в Saturnalia строится на головоломках и применении спичек, которые помогают отгонять тьму. Мир в игре обладает процедурной генерацией и меняется после гибели персонажа. У героев есть уникальные способности, и они применяются при решении загадок. Таким способом в игре выстраивается нелинейный сюжет.

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Warhammer 40,000: Mechanicus — это тактическая стратегия с ролевыми элементами от студии Bulwark Studios и издательства Kasedo Games. Сюжет игры посвящен исследованию заново открытой планеты некронов Сильва Тенебрис в роли магоса доминуса Фаустиниуса — командира отряда Адептус Механикус. Это самая технологическая армия Империума в известной вселенной Warhammer 40,000.

Пользователей ждут 50 миссий, которые связаны между собой. Действия в предыдущих заданиях влияют на следующие. Игроки могут подбирать бойцов в отряд и настраивать их способности с помощью аугментаций. Это позволяет создать свой стиль боя в пошаговых тактических битвах.

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