Локации в кооперативном спин-оффе варьируются от равнин до вулканов, ну и болот, конечно же.

Разработчики Elden Ring Nightreign обещают, что местный мир будет не просто огромным, но и изменяющимся, подкидывая игрокам новые испытания.

В интервью PC Gamer геймдиректор проекта Дзюнья Ишизаки рассказал, что некоторые элементы ландшафта будут появляться процедурно. В определённых условиях игроки смогут столкнуться с неожиданно выросшими вулканами, густыми лесами или теми самыми злополучными болотами.

Разработчики стремились создать мир, который каждый раз будет ощущаться по-новому, что тесно связано с концепцией выбора финального босса. В зависимости от того, кого предстоит победить, игрокам придётся строить стратегию: например, искать оружие с ядовитым уроном, если финальный противник уязвим к отравлению:

Видео дня

"Мы хотели, чтобы сама карта ощущалась как гигантское подземелье, где каждый раз можно исследовать мир по-разному <...> В конце третьего дня нужно выбрать: какие ресурсы собрать, какие локации исследовать".

Ранее мы рассказывали, что в отличие от всех прошлых Souls-like игр от FromSoftware, в Elden Ring Nightreign не будет надписей, оставленных игроками. Ишизаки считает, что другие игроки всё равно не будут успевать их читать из-за ускоренного темпа игры.

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