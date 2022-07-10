Внимательный фанат увидел "пасхалку" среди диалогов с неигровым персонажем.

Одной из причин огромного внимания к Elden Ring, новому творению от создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice, было участие в разработке писателя Джорджа Мартина. Автор цикла "Песнь льда и пламени", на основе которого был снят сериал "Игра престолов", придумал историю вселенной экшен-RPG FromSoftware. Его идеи стали частью нарративного фундамента Elden Ring, поэтому писателю посвятили несколько отсылок. Некоторые из них тщательно запрятаны, что доказывает свежая находка посетителя форума Reddit под псевдонимом LuckyLuckLucker.

Пользователь обратил внимание на любопытную деталь в диалоге с Гидеоном Офниром, Всезнающим. Игроки могут расспросить персонажа о секретных медальонах, Годрике, Радане, Райкарде, Морготте и Реннале. Имена этих боссов расставлены именно в таком порядке, а их первые буквы формируют инициали Джорджа Мартина — G. R. R. M.

LuckyLuckLucker считает, что это не может быть совпадением. Логично расположить боссов в порядке сражения с ними, однако Реналла идет перед Раданом. То есть разработчики намеренно сделали именно такой перечень в качестве отсылки к Мартину.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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