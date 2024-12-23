Легендарный статус открывает новые локации и немного упрощает игру.

Epic Games Store проводит очередную бесплатную раздачу, но на этот раз не игры, а премиум-улучшения для Dark and Darker, многопользовательской игры в жанре Dungeon Crawler.

Dark and Darker - это фэнтезийная PvPvE-игра от южнокорейской команды Ironmace. Релиз игры в раннем доступе произошёл в 2023 году.

В основе геймплея лежит экстракшн-механика, где несколько команд или одиночных игроков попадают в тёмные подземелья. Цель - не только выбить побольше сокровищ, но и успешно выбраться живым. При этом игрокам приходится сражаться как с опасными монстрами, так и с другими искателями наживы. Разные классы обладают особыми умениями, к примеру, маг может применять разнообразные заклинания, а разбойник полагается на внезапные атаки из теней и ловушки. Подземелья генерируются с ловушками и секретами, поэтому каждый забег оборачивается новым испытанием, требующим грамотного выбора снаряжения и скоординированных действий с союзниками.

Видео дня

Легендарный статус, который и раздают в Epic Games Store, предлагает игрокам доступ к особо опасным подземельям, увеличивает инвентарь персонажа до 8 слотов, расширяет возможности торговли с NPC и даёт разные бонусы. Без раздачи от EGS улучшение стоит 30 долларов.

Ранее мы рассказывали, что Epic Games представила скины Джонни Сильверхенда и Ви из Cyberpunk 2077 в Fortnite.

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