В EGS проходит крупная распродажа со скидками до 75% / фото Epic Games

В честь "Черной пятницы" магазин Epic Games Store организовал масштабную распродажу со скидками до 75%. А еще в сервисе проходит бесплатная раздача Star Wars: Squadrons, которая продлится до 24 ноября, 18:00 по киевскому времени. После нее бесплатными станут RPG in a Box и Fort Triumph.

Star Wars: Squadrons — это симулятор полетов во вселенной "Звездных войн" от студии Motive и издательства Electronic Arts. Сюжет игры разворачивается после событий фильма "Возвращение джедая" и посвящен извечному конфликту Империи с Республикой. Пользователи поучаствуют в противостоянии от лица пилотов с обеих противоборствующих сторон.

Геймплей в проекте сводится к сражениям за штурвалом известных истребителей. Игроки, например, будут управлять штурмовиком типа "А" и бомбардировщиком СИД. Во время боев необходимо стрелять, менять режимы полета, включать щиты и так далее. Squadrons также включает многопользовательские сражения на разных картах в формате 5 на 5.

Видео дня

Что касается распродажи, то она продлится до 29 ноября. В рамках акции представлены как известные хиты, так и новинки. К последним относятся перезапуск Saints Row и великолепный стелс-экшен в антураже Средневековья A Plague Tale: Requiem.

Лучшие предложения на распродаже

  • The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривны;
  • Sifu — 426 гривен;
  • SnowRunner — 241 гривна;
  • Scorn — 455 гривен;
  • Hitman 3 — 397 гривен;
  • Saints Row — 568 гривен;
  • A Plague Tale: Requiem — 679 гривен;
  • Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривен;
  • Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;
  • Battlefield 2042 — 494 гривны;
  • Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
  • God of War — 899 гривен;
  • Far Cry 6 — 301 гривна;
  • Assassin's Creed Valhalla — 301 гривна;
  • Gotham Knights — 449 гривен;
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;
  • Dying Light 2 Stay Human — 449 гривен;
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition — 399 гривен.

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