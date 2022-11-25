В честь "Черной пятницы" магазин Epic Games Store организовал масштабную распродажу со скидками до 75%. А еще в сервисе проходит бесплатная раздача Star Wars: Squadrons, которая продлится до 24 ноября, 18:00 по киевскому времени. После нее бесплатными станут RPG in a Box и Fort Triumph.
Star Wars: Squadrons — это симулятор полетов во вселенной "Звездных войн" от студии Motive и издательства Electronic Arts. Сюжет игры разворачивается после событий фильма "Возвращение джедая" и посвящен извечному конфликту Империи с Республикой. Пользователи поучаствуют в противостоянии от лица пилотов с обеих противоборствующих сторон.
Геймплей в проекте сводится к сражениям за штурвалом известных истребителей. Игроки, например, будут управлять штурмовиком типа "А" и бомбардировщиком СИД. Во время боев необходимо стрелять, менять режимы полета, включать щиты и так далее. Squadrons также включает многопользовательские сражения на разных картах в формате 5 на 5.
Что касается распродажи, то она продлится до 29 ноября. В рамках акции представлены как известные хиты, так и новинки. К последним относятся перезапуск Saints Row и великолепный стелс-экшен в антураже Средневековья A Plague Tale: Requiem.
Лучшие предложения на распродаже
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривны;
- Sifu — 426 гривен;
- SnowRunner — 241 гривна;
- Scorn — 455 гривен;
- Hitman 3 — 397 гривен;
- Saints Row — 568 гривен;
- A Plague Tale: Requiem — 679 гривен;
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривен;
- Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;
- Battlefield 2042 — 494 гривны;
- Cyberpunk 2077 — 449 гривен;
- God of War — 899 гривен;
- Far Cry 6 — 301 гривна;
- Assassin's Creed Valhalla — 301 гривна;
- Gotham Knights — 449 гривен;
- The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;
- Dying Light 2 Stay Human — 449 гривен;
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 399 гривен.