Пользователи могут получить Star Wars: Squadrons

В честь "Черной пятницы" магазин Epic Games Store организовал масштабную распродажу со скидками до 75%. А еще в сервисе проходит бесплатная раздача Star Wars: Squadrons, которая продлится до 24 ноября, 18:00 по киевскому времени. После нее бесплатными станут RPG in a Box и Fort Triumph.

Star Wars: Squadrons — это симулятор полетов во вселенной "Звездных войн" от студии Motive и издательства Electronic Arts. Сюжет игры разворачивается после событий фильма "Возвращение джедая" и посвящен извечному конфликту Империи с Республикой. Пользователи поучаствуют в противостоянии от лица пилотов с обеих противоборствующих сторон.

Геймплей в проекте сводится к сражениям за штурвалом известных истребителей. Игроки, например, будут управлять штурмовиком типа "А" и бомбардировщиком СИД. Во время боев необходимо стрелять, менять режимы полета, включать щиты и так далее. Squadrons также включает многопользовательские сражения на разных картах в формате 5 на 5.

Видео дня

Что касается распродажи, то она продлится до 29 ноября. В рамках акции представлены как известные хиты, так и новинки. К последним относятся перезапуск Saints Row и великолепный стелс-экшен в антураже Средневековья A Plague Tale: Requiem.

Лучшие предложения на распродаже

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 162 гривны;

Sifu — 426 гривен;

SnowRunner — 241 гривна;

Scorn — 455 гривен;

Hitman 3 — 397 гривен;

Saints Row — 568 гривен;

A Plague Tale: Requiem — 679 гривен;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 314 гривен;

Red Dead Redemption 2 — 296 гривен;

Battlefield 2042 — 494 гривны;

Cyberpunk 2077 — 449 гривен;

God of War — 899 гривен;

Far Cry 6 — 301 гривна;

Assassin's Creed Valhalla — 301 гривна;

Gotham Knights — 449 гривен;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривен;

Dying Light 2 Stay Human — 449 гривен;

Horizon Zero Dawn Complete Edition — 399 гривен.

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