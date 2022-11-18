Акция закончится на следующей неделе.

Администрация Epic Games Store продолжает привлекать пользователей в свой сервис за счет раздач игр. Сейчас все желающие могут посетить страницу магазина или открыть соответствующее приложение, чтобы получить две игры, Dark Deity и Evil Dead: The Game, которая вышла в 2022 году. А дополнительным подарком сделали набор косметических предметов Epic Cheerleader для королевской битвы Rumbleverse. Акция продлится до 24 ноября, 18:00 по киевскому времени. Затем бесплатным станет симулятор космических сражений во вселенной "Звездных войн" Star Wars: Squadrons.

Подробнее об играх с раздачи в EGS

Evil Dead: The Game — это кооперативный боевик от студии Saber Interactive по мотивам франшизы "Зловещие мертвецы". В проекте пользователи объединяются в команды по четыре человека, чтобы исследовать карту и найти способ закрыть разрыв между мирами. Они должны сражаться с противниками, применяя разное оружие, и искать полезные предметы.

А еще один игрок принимает роль центрального врага — кандарийского демона. Его цель — помешать пользователям добиться успеха, вселяясь в предметы и самих выживших.

Видео дня

Dark Deity — это приключенческая RPG со стратегическими элементами от студии Sword & Axe и издательства Freedom Games. В проекте демонстрируется мир Терразаэль, который раздирают войны и предательства. Пользователи должны возглавить команду из четырех студентов Военной академии Брукстеда. Их хотели использовать, чтобы разжечь очередной конфликт, но героям уготована гораздо более великая роль.

Прохождение Dark Deity делится на 28 глав. Игроки будут участвовать в тактических пошаговых сражениях, где герои могут использовать свои уникальные умения. Одна из центральных особенностей проекта — создание отряда. На выбор доступны 30 бойцов, множество элементов снаряжения и артефактов.

Rumbleverse — королевская битв, где пользователи сражаются в рукопашных битвах. Противостояния разворачиваются на тропическом острове Low Key Key. Игроки должны умело применять боевые навыки и устранять противников, чтобы занять первое место в матче. За участие в сражениях прокачивается ранг и открываются награды. Что касается набора Epic Cheerleader, то в него входят фон, рамка, одежда, макияж и бустер Fame на два часа.

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