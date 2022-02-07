Techland искренне поблагодарила людей, которые решили опробовать свежий зомби-экшен.

Dying Light 2 Stay Human вышла три дня назад, но в ней уже обнаруживают разные секреты. Один из них — это тайная локация со скрытым посланием от разработчиков.

Читайте такжеШедевр для одних и кошмар для других: мнения критиков касательно Dying Light 2 разделилисьНаходкой поделился пользователь Twitter под псевдонимом xGarbett. Энтузиаст выложил несколько скриншотов, на которых показал секретное место. Локация напоминает офис польской студии Techland: она включает рабочую зону, уголок с телевизором и кучу отсылок. Например, на стенах висят плакаты, которые посвящены прошлым играм компании.

При внимательном исследовании локации также можно найти короткое, но искреннее послание от разработчиков к игрокам: "Спасибо, что добрались до этого места. Спасибо за уделенное время. Мы потратили много времени и нервов на игру, но она также подарила нам много знаний и радости. Хотя возникали моменты сомнений, у нас было много сил. Сил людей, вложивших в игру своё сердце и душу. Мы очень благодарны вам. Мы надеемся, что вы хорошо проведёте время".

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главный герой Dying Light 2 — выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия игры разворачиваются спустя 20 лет после эпидемии, показанной в первой части.

В сиквеле реализовали нелинейное повествование, новые виды зомби и карту в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появилось больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделало перемещение по миру более разнообразным и плавным.

Dying Light 2 Stay Human вышла 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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