Свежий зомби-экшен вызвал разный спектр эмоций у журналистов.

Вчера спал запрет на обзоры Dying Light 2 Stay Human. Мы поставили игре восемь баллов и отметили, что сиквел во многом превзошел первую часть, хотя недостатков в проекте хватает. А вот мнения западных коллег насчет нового зомби-экшена сильно разделились. Одни критики называют Dying Light 2 шедевром, а другие — полной посредственностью.

Читайте такжеПретендент на звание лучшей игры про зомби в мире. Обзор Dying Light 2 Stay HumanНа Metacritic (вариант для PS5) игра получила 77 баллов после 46 рецензий. Версии для ПК и Xbox Series X имеют 79 баллов при 25 и 26 обзорах соответственно. Журналисты в большинстве случае хвалят паркур, реализацию открытого мира и улучшенные геймплейные механики. А вот за повторяющиеся активности, слабый сюжет и баги игру сильно критикуют. Ниже приведены выдержки из рецензий с полярными мнениями насчет Dying Light 2.

Hobby Consolas (94 из 100): "Dying Light 2 — это шедевр. Нам понравились механика навигации, жестокие бои, глубокие персонажи и ощущение того, что каждое решение меняет мир. Несмотря на то, что мы обнаружили некоторые ошибки и небольшое ухудшение по сравнению с геймплеем на выставке E3".

PC Invasion (7 из 10): "В Dying Light 2 сохранились многие ключевые факторы, которые сделали оригинал приятным и захватывающим. К сожалению, ее также подтачивают технические проблемы, неработающие механики и ограниченная система сохранений, которая не позволяет вам быстро просмотреть результаты [своих решений]".

Guardian (2 из 5): "Если вы играли в игры про зомби за последнее десятилетие, эта мешанина из рваных постапокалиптических стереотипов покажется вам слишком знакомой".

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главным героем Dying Light 2 станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия развернутся спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

В сиквеле будет нелинейное повествование, новые виды зомби и карта в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появится больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделает перемещение по миру более простым и плавным.

Dying Light 2 Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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