Ее добавили, чтобы дополнительно мотивировать пользователей жертвовать средства на "Армию дронов".

В приложении "Дия" появилась вторая по счету игра. Первая давала возможность уничтожать оккупантов с помощью Bayraktar. А в новом развлечении необходимо управлять квадрокоптером и сбрасывать снаряды на вражескую технику.

Игру бесплатно создала команда iLogos, о чем в официальном Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Как сказано в описании проекта: "Устанавливайте новые рекорды и укрепляйте украинские границы. Не дайте врагам сбежать с награбленным".

Последнее предложение емко описывает игровой процесс. Весь геймплей выполнен в духе жанра "защита башен". Пользователям предстоит управлять дроном и оборонять две дороги, по которым движется техника российских оккупантов. На крышах танков, БМП и прочих боевых машин находится бытовая техника украинцев — стиральные машины, унитазы и так далее. Все то, что наиболее часто воровали рашисты.

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Подробности об игре

Чтобы запустить ее, достаточно в приложении войти в пункт "Армия дронов" и нажать "К штурвалу" снизу. Здесь же будет отображаться максимальный рекорд, который смог набрать пользователь.

Как заявил Федоров: "Самое важное — просто в игре можно задонатить на Армию дронов. Больше донатов — больше реальных беспилотников на передовую".

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