Министр цифровой трансформации назвал ее "цифровым успокоительным".

Последнее обновление приложения "Дія" добавило онлайн-игру, в которой с помощью боевого беспилотника "Байрактар" необходимо сбивать российские танки.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Для тех, кто просил управление "Байрактаром" через "Дію". Обновляйте приложение и переходите в услуги! Факультативно наша команда с друзьями запустили для вас "цифровое успокоительное", - написал Федоров.

Как сообщал УНИАН, в "Дії" планируют запустить новую услугу, с помощью которой можно будет получить возмещение за разрушенную или поврежденную в результате войны недвижимость.

Ранее украинцы создали увлекательную игру по мотивам войны с Россией, где пользователям нужно стащить как можно больше танков и не попасть под обстрел.

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