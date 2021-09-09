Новая игра от создателей Dishonored выходит 14 сентября на PlayStation 5 и ПК.

14 сентября шутер Deathloop от студии Arkane выходит на PlayStation 5 и в Steam. В связи со скорым релизом издатель Bethesda объявил минимальные и рекомендованные системные требования ПК-версии игры.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Deathloop – минимальные системные требования

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-8400 2,80GHz или AMD Ryzen 5 1600;

Оперативная память: 12 ГБ;

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ);

DirectX 12;

Место на диске: 30 ГБ.

Deathloop – рекомендованные системные требования

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i7-9700K 3.60GHz или AMD Ryzen 7 2700X

Оперативная память: 16 ГБ;

Видеокарта: Nvidia RTX 2060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 5700 (8ГБ)

DirectX 12;

Место на диске: 30 ГБ.

Стоит отметить, что на PS5 Deathloop займет ненамного меньше места – 28 Гб против 30 ГБ на ПК.

Трейлер Deathloop

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Игра рассказывает о киллере по имени Кольт Ван. Он попал на остров Черный риф, и не может отсюда сбежать, так как оказался во временной петле. Чтобы разорвать цикл, герою нужно устранить восемь ключевых врагов, включая главную соперницу по имени Джулианна.

Локации острова кишат вооруженными охранниками. Справиться с ними разработчики предлагают различными способами, включая стелс, открытые перестрелки и применение различных способностей. В случае смерти герой цикл сбрасывается, и герой возвращается на исходную точку.

Игрок также может играть за Джулианну и вторгаться в миры других пользователей, чтобы устранить Кольта.

Напомним, что изначально Deathloop планировалось выпустить в конце 2020-го года. Потом релиз перенесли на весну 2021-го, а вскоре и на сентябрь. Игра станет временным консольным эксклюзивом PlayStation. Однако, возможно позже ее выпустят и на Xbox, так как теперь издательство Bethesda и студия Arkane принадлежат компании Microsoft.

Автор: Сергей Коршунов