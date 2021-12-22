Павел Саско сначала привел неуместный аргумент, но потом исправился.

Директор по заданиям Cyberpunk 2077 Павел Саско часто проводит прямые трансляции и общается с фанатами. На одном из недавних стримов пользователи спросили руководителя, почему в экшен-RPG от CD Projekt Red нет полицейских погонь. Поначалу разработчик дал очень странный ответ, но потом исправился и все честно объяснил.Читайте такжеЭнтузиаст добавил в Cyberpunk 2077 метрополитен, который не сумела реализовать CD Projekt RED

Комментарий Павела Саско можно услышать в ролике ниже. Разработчик заявил, что полицейские погони не обязательно должны присутствовать в каждой игре с открытым миром. По словам директора по заданиям, в новой части Sonic и Elden Ring их наверняка не будет. Эти примеры обескуражили аудиторию, ведь Павел Саско говорил о совершенно других антуражах. В Cyberpunk 2077 погони уместны, так как в проекте есть полиция и наказания за преступления. А в Sonic и Elden Ring реализованы другие геймплейные системы.

Однако потом Павел Саско исправился и все честно объяснил. По словам директора, CD Projekt RED попросту не нашла способа добавить погони в Cyberpunk 2077. Разработчики не справились с техническими препятствиями, которые возникли в процессе реализации этой задачи. Наверняка директор имел в виду особенности движка игры. Его ответ также объясняет, почему в Cyberpunk 2077 полиция появляется прямо за спиной главного героя. Это единственное решение, которое CDPR сумела воплотить в жизнь.

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В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

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