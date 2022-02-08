Чтобы посетить тайное место, придется заняться акробатикой.

Теперь уже ни для кого не секрет, что из Cyberpunk 2077 вырезали много контента. Разработчики не успевали все доделать к выходу игры, поэтому отказались от части идей. Вот так в проекте появились локации, которые никак не используются. Одну из них недавно нашел посетитель форума Reddit под псевдонимом KamilCesaro.

Читайте такжеПоявились сведения о новом контенте и дополнении к Cyberpunk 2077 в духе S.T.A.L.K.E.R.В ролике ниже игрок показал, как попасть в секретное место. Для этого необходимо приехать к мосту, который демонстрируется на видео, запрыгнуть на боковое заграждение справа и пройти к небольшому проходу с перилами. Далее остается еще раз воспользоваться акробатическими навыками Ви, и тогда главный герой окажется в тайной локации.

Здесь можно увидеть стол с фишками для покера и странную стальную статую человека с четырьмя руками. Самое интересное, что в убежище ведет дверь, которая открывается с внутренней стороны. Но извне она заставлена коробками, поэтому обычным способом посетить локацию не получится.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

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