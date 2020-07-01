Канал Comedy Central перезапустит "Бивиса и Баттхеда"

Планируется снять по меньшей мере два новых сезона шоу.

Культовое шоу «Бивис и Батхед» возвращается на ТВ, его возрождением занимается канал Comedy Central.

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Как сообщает Variety, к ребуту мультсериала привлекли его создателя Майка Джаджа – он будет писать сценарий и заниматься продюсированием. Канал заказал два сезона шоу, но заключенный контракт предусматривает также возможность создания спин-оффов и спецвыпусков.

Первый сезон «Бивиса и Баттхеда» вышел на экраны в 1993 году. Сатирическое шоу было посвящено двум американским подросткам-бездельникам, которые язвительно комментировали действительность. С 1993 по 1997 год вышло семь сезонов сериала.

В 2011 году была предпринята первая попытка возродить шоу – вышел восьмой сезон, однако продолжения не последовало.

Ранее сообщалось, что белые актеры отныне не смогут озвучивать цветных героев мультсериала «Симпсоны».

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