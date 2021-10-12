Пока что о потенциальной экранизации нет никаких подробностей.

Королевская битва Fortnite более чем три года входит в список самых популярных условно-бесплатных игр. Ее постоянно поддерживают контентом, благодаря чему аудитория продолжает развлекаться в проекте Epic Games. Недавно компания начала задумывать о том, чтобы использовать свой бренд в других медиа. Сейчас она активно обсуждает возможность экранизации Fortnite.

Как передает портал Eurogamer со ссылкой на первоисточник, выпуск фильма рассматривается Epic Games, как способ получить дополнительный доход. Когда компания выступила против Apple и Google, ее королевскую битву удалили из App Store и Play Market. И в ближайшее время скачать Fortnite на смартфонах не получится. Epic Games проиграла суд Apple, и "яблочный гигант" отказался возвращать проект в свой сервис. Из-за отсутствия на мобильных платформах доходы от королевской битвы уменьшились. А будущая экранизация должна хотя бы частично компенсировать потери.

Подробностей картины пока нет, но СМИ говорят, что ее выпуск "уже обсуждался". Сейчас в Epic Games работают трое бывших высокопоставленных сотрудников LucasFilm. У них есть опыт в создании и продюсировании фильмов, поэтому экранизация Fortnite имеет все шансы на успех.

Про сюжет Fortnite

В игре присутствует запутанное повествование, которое включает множество событий — даже полное уничтожение мира;

История Fortnite тесно связана с персонажами из других вселенных. За последние годы в проекте успели появиться десятки культовых героев из разных развлекательных сфер — от Кратоса до Таноса и Джона Уика.

Станут ли кроссоверы частью грядущей экранизации, непонятно.

Автор: Назар Степорук