В королевской битве Fortnite пройдет мероприятие "Разлом-тур", в рамках которого состоится ряд концертов Арианы Гранде. Игроки смогут посетить виртуальные выступления американской певицы с 7 по 9 августа.
Во время концертов у посетителей будет возможность получить особые награды. Их будут выдавать за прохождение специальных миссий, сообщила студия Epic Games на сайте игры.
Также во внутриигровом магазине появится экипировка Арианы Гранде и украшение на спину "Поросенок Смоллз".
Расписание концертов Арианы Гранде в Fortnite:
- 7 августа – начало 01:00 по Киеву;
- 7 августа – начало 21:00 по Киеву;
- 8 августа – начало 7:00 по Киеву;
- 8 августа – начало 19:00 по Киеву;
- 9 августа – начало 01:00 по Киеву.
Трейлер Ариана Гранде в Fortnite
Напомним, выступление американской поп-иконы – это далеко не первый концерт в Fortnite. Ранее в королевской битве выступали диджей Diplo, Young Thug, Ноа Сайрус и четырехкратный обладатель "Латинской Грэмми" Джей Бальвин. Самым масштабным был концерт рэпера Трэвиса Скотта, который посмотрело 27 миллионов человек.