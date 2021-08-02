Выступления певицы пройдут с 7 по 9 августа.

В королевской битве Fortnite пройдет мероприятие "Разлом-тур", в рамках которого состоится ряд концертов Арианы Гранде. Игроки смогут посетить виртуальные выступления американской певицы с 7 по 9 августа.

Во время концертов у посетителей будет возможность получить особые награды. Их будут выдавать за прохождение специальных миссий, сообщила студия Epic Games на сайте игры.

Также во внутриигровом магазине появится экипировка Арианы Гранде и украшение на спину "Поросенок Смоллз".

Расписание концертов Арианы Гранде в Fortnite:

7 августа – начало 01:00 по Киеву;

7 августа – начало 21:00 по Киеву;

8 августа – начало 7:00 по Киеву;

8 августа – начало 19:00 по Киеву;

9 августа – начало 01:00 по Киеву.

Трейлер Ариана Гранде в Fortnite

Напомним, выступление американской поп-иконы – это далеко не первый концерт в Fortnite. Ранее в королевской битве выступали диджей Diplo, Young Thug, Ноа Сайрус и четырехкратный обладатель "Латинской Грэмми" Джей Бальвин. Самым масштабным был концерт рэпера Трэвиса Скотта, который посмотрело 27 миллионов человек.

Автор: Сергей Коршунов