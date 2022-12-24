Владимир Ежов когда-то подарил свою внешность одному из персонажей культовой игры.

В боях за Бахмут погиб украинский геймдизайнер и киберспортсмен Владимир "Fresh" Ежов, известный по работе над игрой "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". О гибели Ежова сообщили в соцсетях его брат Вячеслав.

"Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат", – написал Вячеслав, отметив, что без отца остались двое детей.

По данным Telegram-канала "Аномальний Притулок", Ежов участвовал в создании игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо". Утверждается, что его внешность была взята за основу при создании лица одного из персонажей игры – Локи из группировки "Воля".

Видео дня

Бои за Бахмут

Участок Бахмут-Соледар долгое время остается одним из самых тяжелых на фронте. Против украинских сил там действует так называемая "Группа Вагнера", в составе которой воюют профессиональные наемники и завербованные заключенные из российских тюрем.

Не жалея живой силы, "Группа Вагнера" предпринимает упорные попытки захвата города. По данным украинской разведки, владелец этой группировки Евгений Пригожин пытается доказать, что располагает самой мощной военной силой, которая воюет лучше российской армии.

О тяжелой, но контролируемой ситуации вокруг Бахмута неоднократно говорил президент Зеленский. В ходе своей поездки в США он передал американскому Конгрессу боевой флаг одного из подразделений ВСУ, воюющих именно на этом участке фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: