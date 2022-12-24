Наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении. Однако рашисты получают достойный отпор.

В сводке на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00 отмечается, что в течение суток враг нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Запорожской области. Также он совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении", - говорится в сообщении.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Враг сохраняет военное присутствие, однако, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено, отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 11 населенных пунктов Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял районы пяти населенных пунктов Харьковской области и двух - Луганской.

"На Лиманском направлении захватчики нанесли огневое поражение по Макеевке, Червонопоповке и Дубраве Луганской области, а также по территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 17 населенных пунктов Донецкой области. На Авдеевском направлении обстреляны шесть населенных пунктов Донецкой области.

"На Новопавловском направлении под огонь оккупантов попали Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка и Времевка Донецкой области", - отметили в Генштабе и добавили, что на Запорожском направлении враг обстреливал районы семи населенных пунктов Запорожской области и двух - на Днепропетровщине.

Однако защитники нашей Украины дают рашистам "по зубам". Так, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме этого, наши ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения живой силы и зенитный ракетный комплекс С-300 оккупантов.

Война в Украине: последние новости

Как уже сообщал УНИАН, ВСУ "кладут" оккупантов сотнями. Сегодня Генштаб поделился свежими данными потерь России в Украине. Между тем, в Беларуси три батальона получили задание выдвинуться на границу с Украиной. Во время учений белорусские и российские войска отрабатывают действия наступательного характера.

Однако мечты Путина о наступлении из Беларуси не совместимы с реальностью. Армия РФ в ужасном состоянии, рашисты теряют силы и желание воевать. Так, под Бахмутом самоуничтожился русский полковник. Он получал угрозы от высшего руководства.

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