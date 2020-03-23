Разработчики показали официальный скриншот из STALKER 2

GSC Game World пообещала, что это не единственный подарок фанатам в 2020 году.

Сегодня, 23 марта легендарной украинской игре "STALKER: Тень Чернобыля" исполнилось 13 лет. В честь этого события, разработчики из студии GSC Game World показали первый официальный скриншот из STALKER 2, сделанный на движке игры.

"С праздником, Сталкеры! Тринадцать лет назад стартовали продажи "STALKER: Тень Чернобыля". Эта дата изменила мир на "до" и "после". Миллионы игроков отправились в Зону Отчуждения. Преодолевая опасности, вы охотились за артефактами, отбивались от монстров и вступали в группировки. Вас двигали вперед азарт, жажда приключений и желание прикоснуться к неведомому. Вы изменились, став настоящими сталкерами. Вы сделали этот день навсегда особенным.

Восхищаясь фанатскими рисунками, рассказами, косплеями и модами, мы понимаем, что обязаны дать вам многое — вторую главу великой саги, достойную своего наследия. Нашу самую амбициозную и масштабную игру на данный момент. Сейчас многие из вас вынуждены находиться дома. Поэтому сегодня хочется приоткрыть завесу тайны над тем, чем мы заняты. Это — первый взгляд на STALKER 2. Важный, но не единственный подарок для вас в 2020 году", - написали разработчики в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, продолжение культового украинского шутера про Зону Отчуждения – STALKER 2 будет работать на игровом движке Unreal Engine 4. Разработчики пообещали сделать в игре поддержку пользовательских модификаций. А также заверили, что в сиквеле не будет лут-боксов и режима "королевская битва". Дата выхода игры пока неизвестна.