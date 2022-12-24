Роль сыграла не только идеологическая, но и медийная составляющая, уверен глава ГУР.

Частная военная компания "Вагнер" частично диктует российскую стратегию на Донбассе из-за политических амбиций своего главаря Евгения Пригожина.

Как сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New York Times, Пригожин совершил "крестовый поход" с целью захвата Бахмута. Его цель - вытеснить командиров регулярной российской армии.

Как отметил Буданов, ЧВК "Вагнер" координируется с армией РФ, но пока является основной силой на Бахмутском направлении. Позиции наемников укрепил союз Пригожина и командующего российских войск в Украине Сергея Суровикина. Они объединились против министра обороны Сергея Шойгу.

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Альянс Пригожина и Суровикина привел к передаче тяжелого вооружения подразделениям "Вагнера", расширив роль ЧВК в войне.

"Здесь только идеологический и медийный вопрос. Это причина, по которой подразделения "Вагнера" так фанатично пытаются захватить этот город. Им нужно показать, что они сила, и они могут сделать то, что не смогла русская армия. Мы это четко видим и понимаем", - заявил Буданов комментируя штурм Бахмута.

Глава ГУР подчеркнул, что захват Бахмута не считается стратегически важным, но улучшил бы позицию России на востоке, открыв дороги к другим городам Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

В атаки под Бахмутом Пригожин отправляет завербованных "зеков", которым пообещали амнистию.

Бои за Бахмут-последние новости

Украинские воины героически держат оборону в Бахмуте, который штурмуют наемники ЧВК "Вагнер". Вокруг Бахмута непрерывно продолжаются тяжелые бои. Оборона крепости Бахмут войдет в историю, как уникальная операция Сил обороны Украины.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных вблизи Бахмута. Президент призвал украинцев поддерживать защитников Бахмута и других украинских городов, где происходят самые жестокие бои против российских оккупантов.

22 декабря Сергей Череватый сообщил, что российские оккупанты иногда прорывались на окраине Бахмута Донецкой области. Несмотря на это, украинские защитники каждый раз отражали атаки врага. По его словам, в обороне города украинским военным помогает британская бронетехника.

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