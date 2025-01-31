Точно известно, что сократили 8 старожилов студии.

Несколько дней назад Electronic Arts провела реструктуризацию в BioWare, заявив, что много разработчиков было переведено в другие студии, когда основная команда продолжает работать над новым Mass Effect.

Теперь же стало известно, что многих разработчиков просто уволили. Под сокращения попали ветераны студии, например сценарист Трик Уикс, который работал над всеми частями Mass Effect и Dragon Age, а в 2015 году стал главным сценаристом DA, написал, что ищет новое место спустя 20 лет работы в BioWare.

Та же судьба постигла и супругу Трика, Карен Уикс, которая была главным редактором серии Dragon Age и работала над Mass Effect 2, 3 и Andromeda.

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Также точно известно о ещё 6 увольнениях:

Райан Кормье, редактор Star Wars: The Old Republic, Anthem и Dragon Age: The Veilguard

Дженнифер Шевери, тестировщик, аналитик и продюсер Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition, Anthem и Veilguard

Дэниэл Стед, продюсер Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith и Dragon Age: The Veilguard

Лина Андерсон, старший продакт-менеджер

Мишель Фламм, системный дизайнер

Мэд Би, UX-дизайнер

Ранее мы рассказывали, что геймдиректор Dragon Age: The Veilguard покинула BioWare. Правда она это сделала по собственному желанию.

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