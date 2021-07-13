Такие интерактивные развлечения получат рейтинг R18+ и маркировку с предупреждением о внутриигровых покупках со случайными предметами.

Австралийские чиновники готовят законопроект, запрещающий несовершеннолетним играть в игры с лутбоксами. Такие интерактивные развлечения будут получать возрастной рейтинг R18+, то есть для лиц старше 18 лет.

Соответствующий законопроект на рассмотрение парламента намерен внести депутат от штата Тасмания Эндрю Уилки, передает издание Kotaku.

Чиновник уверен, что механика лутбоксов, где за реальные деньги пользователь может или не может получить награду, попадает под определение азартной игры. А значит допускать к таким проектам несовершеннолетних нельзя.

"Мы признаем, что люди старше 18 лет могут играть в азартные игры. Но давайте оставим это взрослым и предупредим родителей", – заявил Уилки.

Кроме возрастного рейтинга R18+, австралийский депутат считает, что игры с лутбоксами должны получать маркировку, которая бы предупреждала потенциальных покупателей о том, что данные тайтлы содержат внутриигровые покупки со случайными предметами.

Полный текст законопроекта австралийский парламентарий пока не предоставил.

Лутбоксы в играх

Лутбоксы – это виртуальные контейнеры, приобретя которые, игрок получает ряд случайных предметов.

Из-за элемента случайности во многих странах лутбоксы считаются формой азартных игр.

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Автор: Сергей Коршунов