В ролике подробно показали многие аспекты игры.

Студия Motive и издательство Electronic Arts продолжают знакомить аудиторию с ремейком Dead Space. Разработчики опубликовали 8-минутную геймплейную демонстрацию хоррора, в которой впервые подробно показали игровой процесс.

Ролик включает фрагменты из прохождения третьей главы игры. Путь главного героя Айзека Кларка начинается в ангаре "Ишимуры", откуда он должен добраться до комнаты управления. В ремейке эту локацию значительно расширили – появилось пространство для полетов и изучения.

Судя по демонстрации, управлять персонажем в невесомости станет проще. Протагонист более плавно выполняет разные движения в условиях нулевой гравитации. А вот сражения в целом не изменились: Кларк стреляет из разного оружия, отсекает конечности и применяет стазис. Последний дает возможность обездвиживать противников и запускать в них разные объекты.

Атмосфера в ремейке соответствует оригиналу. Игрокам часто придется действовать в некомфортных условиях, например, сражаться в тесных коридорах с очень ограниченным освещением. Дополняется напряжение благодаря разнообразным звукам, которые заставляют постоянно осматриваться по сторонам.

Ремейк Dead Space: основная информация

История в игре будет немного расширена по сравнению с оригиналом. Например, пользователи смогут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научится говорить, а отдельные персонажи получат расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре останется без изменений, однако ожидаются улучшения, которые повысят общее удобство.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание поможет подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

На всех платформах уже открылись предварительные заказы. В Steam обычная версия стоит 1499 гривен, а расширенная — 1699. Владельцам PlayStation и Xbox придется заплатить больше: $70 и $80 за Standard и Deluxe Edition соответственно. Будут ли региональные цены в украинском PS Store, пока непонятно.

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