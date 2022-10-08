Для комфортной игры с высокими настройками понадобится видеокарта уровня RTX 2070.

После публикации геймплейного трейлера студия Motive и издательство Electronic Arts раскрыли финальные системные требования ремейка Dead Space. Для запуска хоррора с минимальными настройками понадобится топовая видеокарта десятой серии. А вот комфортную игру с максимальной графикой сможет обеспечить только RTX 2070 или более мощное "железо".

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 2600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 50 Гбайт.

Рекомендованные требования

ОС: Windows 10 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версии 12;

место на диске: 50 Гбайт.

В системных требованиях сначала был написан размер 6-8 Гбайт, что выглядело странно. Но затем разработчики исправили последний пункт и указали 50 Гбайт.

Ремейк Dead Space: основная информация

История в игре будет немного расширена по сравнению с оригиналом. Например, пользователи смогут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научится говорить, а отдельные персонажи получат расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре останется без изменений, однако ожидаются улучшения, которые повысят общее удобство.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание поможет подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space выйдет 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

На всех платформах уже открылись предварительные заказы. В Steam обычная версия стоит 1499 гривен, а расширенная – 1699. Владельцам PlayStation и Xbox придется заплатить больше: $70 и $80 за Standard и Deluxe Edition соответственно. Будут ли региональные цены в украинском PS Store, пока непонятно.

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