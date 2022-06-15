В свежей демонстрации показали персонажа пятого и последнего класса в игре.

Портал GameInformer поделился 11-минутной геймплейной демонстрацией Diablo IV. В ролике показали игровой процесс за Некроманта, который станет пятым и последним героем в грядущей экшен-RPG.

Персонажа впервые представили в рамках презентации Xbox & Bethesda Games Showcase 2022. Зрителям продемонстрировали зрелищный кинематографический ролик, посвященный Некроманту. А в свежем видео показали управление героем в игре, а также его умения.

В ролике персонаж наносит удары косой с широким радиусом и выпускает летающие снаряды. Это базовые навыки, которые годятся для уничтожения стандартных монстров.

Основные способности Некроманта связаны с призывом мертвецов трех классов: воинов, магов и големов. Первые — это скелеты с оружием и щитами, вторые — владеют колдовством, а третьи — "танки" в тяжелых доспехах. К другим умениям Некроманта относится возможность накладывать отрицательные эффекты на противников и восстанавливать здоровье.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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