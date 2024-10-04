Игроки пока не советуют покупать переиздание.

Ремейк Untill Dawn для Playstation 5 и ПК выходит уже сегодня. Однако те, кто купили физические версии игры уже смогли опробовать переиздание, и некоторые игроки остались недовольны техническим состоянием игры.

Блогер-миллионник Shirrako, специализирующийся на формате Walkthrough, полном прохождении игр без комментариев игрока, уже прошёл Until Dawn Remake и пока не советует его покупать. В своём Twitter летсплейщик написал:

Until Dawn Remake работает хуже оригинала, в нем гораздо больше ошибок и сбоев. По какой-то причине он также стоит 60 долларов. Я НЕ МОГУ рекомендовать вам покупать эту игру на момент релиза, она хуже оригинала в текущем состоянии.

Shirrako отмечает ценник игры в 60 долларов, по мнению блогера, ремейк того не стоит. В украинских Steam и Playstation Store Untill Dawn Remake стоит 2000 гривен, по нынешнему курсу это 48 долларов.

В комментариях под постом блогер рассказал, что проходил игру на Playstation 5. Ранее журналисты жаловались на производительность Monster Hunter Wilds на консоли от Sony. Игроки отмечали низкий фреймрейт и визуальные баги.

Untill Dawn Remake выходит 4 октября на ПК и Playstation 5.

Немного о Until Dawn

Untill Dawn — это интерактивный психологический хоррор, разработанный студией Supermassive Games и изданный Sony в 2015 году эксклюзивно для PlayStation 4.

Игра рассказывает историю группы молодых людей, которые отправляются в уединённый дом в горах, где оказываются втянутыми в череду страшных событий. Игрокам предстояло принимать решения, влияющие на развитие сюжета и судьбу персонажей.

Until Dawn была хорошо принята как критиками, так и игроками за её атмосферу, сюжет и систему выбора. Игра получила высокие оценки за проработку персонажей и способность создавать напряжение.

Напомним, что недавно Silent Hill 2 Remake получил релизный трейлер. Konami во всю готовится к выходу переиздания классики, игра выйдет уже 8 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: