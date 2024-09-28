У игры нет режима производительности, а фреймрейт залочен на 30 FPS.

У анонсированного на недавнем State of Play продолжении серии Monster Hunter Wilds наблюдается плохая производительность на Playstation 5. Об этом сообщили сразу несколько журналистов, которые уже опробовали игру на пресс-конференциях.

Китайский контент-мейкер Dog Feeding Club несколько дней назад поиграл в Monster Hunter Wilds на конференции Tokyo Game Show 2024 и остался недоволен техническим состоянием игры на консоли Sony. По словам блогера, в игре отсутствует режим производительности, максимальный FPS зафиксирован на 30 кадрах и изменить это нельзя. Даже так игра постоянно тормозит в экшн-сценах, текстуры выглядят нечёткими, а некоторые и вовсе не прогружаются, отмечает Dog Feeding Club. Также у журалиста падал фреймрейт во время боёв.

Известный спидранер серии Monster Hunter Canta, который попробовал Wilds в августе на Summer Game Fest отмечает те же проблемы, что и Dog Feeding Club. На Playstation 5 игра работает в 30 FPS в одном режиме. Canta надеется, что техническую сторону игры ещё успеют улучшить, ведь до релиза целых полгода.

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Однако прошлый проект Capcom, Dragon's Dogma 2, страдал от таких же проблем: демоверсии игры, которые привозили на конференции, тоже работали в 30 FPS. К релизу игры в марте 2024 года ситуацию не сильно улучшилась: 30 кадров и нестабильный фреймрейт в боях и больших городах. Только к лету Capcom смогла исправить ситуацию обновлениями, технические патчи для Dragon's Dogma 2 выходят до сих пор.

Релиз Monster Hunter Wilds планируется на 28 февраля 2025 года на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Напомним, что недавно Monster Hunter Wilds стала самой желаемой игрой в Steam, обогнав S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl и Hollow Knight: Silksong.

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