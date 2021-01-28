Последний год Жанетт Маус боролась с раком.

На днях умерла Жанетт Маус, которая сыграла трех дочерей-ведьм леди Димитреску в предстоящем хорроре Resident Evil Village. Актрисе было 39 лет.

Об этом в Твиттере сообщил издатель игры, компания Capcom.

"Мы глубоко опечалены узнав о смерти Жанетт Маус, талантливой актрисы, которая помогла нам создать нескольких разных персонажей, в том числе и ведьм для Resident Evil Village. Мы соболезнуем ее семье и близким", – говорится в сообщении Capcom.

Как сообщило издание Deadline, в апреле 2020-го актрисе диагностировали рак прямой кишки, а позже она заразилась коронавирусом. Жанетт проходила химиотерапию, а ее близкие собрали более $50 тысяч на лечение. Однако это не помогло, и 24 января 2021 года актриса умерла.

За свою жизнь Жанетт Маус сыграла в нескольких полнометражных лентах ("Сестра твоей сестры" и другие), и в ряде короткометражных фильмов.

В Resident Evil Village она озвучила и подарила свою внешность трем ведьмам, а также сыграла других персонажей. Каких именно – разработчики пока не сообщают. Игра выйдет 7 мая на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения.

Владельцы PlayStation 5 уже могут опробовать бесплатную демоверсию Resident Evil Village. В ней можно увидеть персонажа Жанетт Маус.

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Автор: Сергей Коршунов