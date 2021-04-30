Разработчики утверждают, что сиквел украинского шутера является игрой нового поколения, которую «невозможно» запустить на старых консолях.

Предстоящий украинский блокбастер S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях прошлого поколения. А также разработчики не планируют выпускать игру на PlayStation 5.

Об этом PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров рассказал в интервью изданию GamingBolt.

«S.T.A.L.K.E.R. 2 – игра нового поколения, и запустить ее на Xbox One или PS4 невозможно», – заявил Бочаров.

Читайте такжеS.T.A.L.K.E.R. 2 могут выпустить в конце 2021 года

Разработчики утверждают, что S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series X будет работать в 4К при 120 кадрах в секунду с поддержкой трассировки лучей.

Касаемо отсутствия планов по релизу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5 в студии пояснили, что их больше привлекает сервис Game Pass на консолях Xbox. По словам Бочарова, он предоставляет «несколько хороших возможностей для бренда».

Напомним, что игра с первого дня релиза будет доступна всем подписчикам сервиса Game Pass на консолях Xbox Series X/S. Также сиквел «Сталкера» выйдет на ПК.

Тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Что на данный момент известно про S.T.A.L.K.E.R. 2

Действие сиквела, как и первой части разворачивается в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Главным героем игры станет сталкер с позывным "Скиф".

В S.T.A.L.K.E.R. 2 появится обновленная система симуляции жизни под названием A-Life 2.0, благодаря чему персонажи будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Сюжет шутера будет нелинейным, а своими решениями пользователи смогут влиять на судьбу персонажей, локальные события и даже на весь мир игры.

Во вторую часть вернутся старые локации и будут добавлены новые. Также в игре появятся новые мутанты, артефакты, аномалии.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов