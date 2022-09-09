Мелодия передает напряженную и мрачную атмосферу игры.

Украинская студия GSC Game World продолжает делиться материалами из S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. На этот раз разработчики опубликовали главную мелодию из игры, которая называется Storming.

Трек передает настроение тревожности и опасности. При его прослушивании кажется, что вот-вот должна произойти какая-то беда. В целом композиция отлично подходит под настроение игры и мрачную атмосферу Зоны.

"Грохот грома отдается в голове. Он пробивается через тягучую и серую атмосферу Зоны: монотонный, постоянно повторяется, не дает расслабиться. Еще раз, еще один. Еще один. Но это не разбирает тебя, не раздавливает и не деморализует, а наоборот — теперь ты смотришь вперед, замечаешь места, где можно безопасно поставить ногу. Ты готов, в любой момент ты можешь дать отпор тому, кого встретишь. Это все еще буря, или сердцебиение, поглотившее все остальные звуки? Какая разница, если итог один — этот саундтрек поглотит полностью и тебя", — описали композицию разработчики.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру недавно перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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