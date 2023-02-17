Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины усложнили работу для многих граждан. Сюда относятся и творцы из студии Frogwares, которые готовят к релизу новую игру — Sherlock Holmes The Awakened. Команда опубликовала на своем официальном YouTube-канале видео, в котором заявила о переносе проекта. В связи с отключениями света из-за террористических атак РФ компании понадобилось дополнительное время на доработку своего детективного приключения.
Sherlock Holmes The Awakened планировали выпустить в феврале, хотя точную дату не называли. Теперь релиз сместили на март-апрель. Конкретный день запуска Frogwares объявит за месяц до выхода, опираясь на оставшееся количество работы.
В свежем ролике команда рассказала о сложностях создания Sherlock Holmes The Awakened в условиях регулярных отключений света. Как заявил глава издательского направления компании Сергей Оганесян, после тяжелого рабочего дня нет возможности приготовить себе поесть и отдохнуть — приходится сидеть в темноте и смотреть в стенку.
"Вот такая у них армия. Наконец-то нашли себе достойного противника — наши трансформаторы", — рассказал Оганесян.
Затем в ролике идет рассказ о том, как Воздушные силы ВСУ отражают ракетные атаки, а украинцы ищут себе альтернативные источники питания. Офис Frogwares в Киеве обеспечен светом, но часть сотрудников работают удаленно. Из-за этого не у всех есть возможность выйти на связь в нужный момент. В результате процессы, которые занимали часы, растянулись на дни. А люди порой отрабатывают рабочее время по ночам.
Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности
- Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.
- Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация
- Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.
- Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.
- Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.