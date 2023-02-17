Студии Frogwares нужно несколько дополнительных недель на выпуск проекта.

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины усложнили работу для многих граждан. Сюда относятся и творцы из студии Frogwares, которые готовят к релизу новую игру — Sherlock Holmes The Awakened. Команда опубликовала на своем официальном YouTube-канале видео, в котором заявила о переносе проекта. В связи с отключениями света из-за террористических атак РФ компании понадобилось дополнительное время на доработку своего детективного приключения.

Sherlock Holmes The Awakened планировали выпустить в феврале, хотя точную дату не называли. Теперь релиз сместили на март-апрель. Конкретный день запуска Frogwares объявит за месяц до выхода, опираясь на оставшееся количество работы.

В свежем ролике команда рассказала о сложностях создания Sherlock Holmes The Awakened в условиях регулярных отключений света. Как заявил глава издательского направления компании Сергей Оганесян, после тяжелого рабочего дня нет возможности приготовить себе поесть и отдохнуть — приходится сидеть в темноте и смотреть в стенку.

"Вот такая у них армия. Наконец-то нашли себе достойного противника — наши трансформаторы", — рассказал Оганесян.

Затем в ролике идет рассказ о том, как Воздушные силы ВСУ отражают ракетные атаки, а украинцы ищут себе альтернативные источники питания. Офис Frogwares в Киеве обеспечен светом, но часть сотрудников работают удаленно. Из-за этого не у всех есть возможность выйти на связь в нужный момент. В результате процессы, которые занимали часы, растянулись на дни. А люди порой отрабатывают рабочее время по ночам.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.

Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация

Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.

Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.

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