Украинская студия Frogwares совместно с изданием Wccftech поделилась 15-минутной геймплейной демонстрацией Sherlock Holmes: The Awakened — своей следующей игры о приключениях знаменитого сыщика. Зрителям показали отрезок расследования в психиатрической больнице.
В ролике можно увидеть, как Ватсон прибыл в лечебницу и общался с главным доктором. Затем Холмс под видом пациента остается в учреждении, чтобы найти улики по делу. Он выбирается из своей палаты, исследует местность и общается с персонажами.
Видео также включает несколько геймплейных механик. Одна из них — это поиск улик. Процесс реализован, как в Sherlock Holmes: Chapter One 2021 года выпуска. Пользователю необходимо обнаружить место на локации, где есть улики, а затем отыскать их в приближенном режиме. А вторая показанная механика — стандартный взлом замков.
Отдельные кадры ролика демонстрируют дневник со всеми собранными зацепками и прочей информацией, а также дедуктивное меню. В последнем игроки будут составлять выводы на основе полученных сведений.
Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности
- Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.
- Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация
- Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.
- Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.
- Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.