В 15-минутном ролике присутствует отрезок из расследования в психиатрической больнице.

Украинская студия Frogwares совместно с изданием Wccftech поделилась 15-минутной геймплейной демонстрацией Sherlock Holmes: The Awakened — своей следующей игры о приключениях знаменитого сыщика. Зрителям показали отрезок расследования в психиатрической больнице.

В ролике можно увидеть, как Ватсон прибыл в лечебницу и общался с главным доктором. Затем Холмс под видом пациента остается в учреждении, чтобы найти улики по делу. Он выбирается из своей палаты, исследует местность и общается с персонажами.

Видео также включает несколько геймплейных механик. Одна из них — это поиск улик. Процесс реализован, как в Sherlock Holmes: Chapter One 2021 года выпуска. Пользователю необходимо обнаружить место на локации, где есть улики, а затем отыскать их в приближенном режиме. А вторая показанная механика — стандартный взлом замков.

Отдельные кадры ролика демонстрируют дневник со всеми собранными зацепками и прочей информацией, а также дедуктивное меню. В последнем игроки будут составлять выводы на основе полученных сведений.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.

Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация

Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.

Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.

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