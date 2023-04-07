В трейлере кратко показали основные игровые механики.

Украинская студия Frogwares выпустила трейлер в честь релиза Sherlock Holmes The Awakened 11 апреля. В ролике разработчики коротко представили основные механики своего детективного приключения.

Геймплей в игре перекликается с предыдущими частями франшизы, особенно Chapter One 2021 года выпуска. Процесс ведения расследований в The Awakened выполнен во многом привычным образом. Пользователям предстоит исследовать локации, изучать разные места на предмет зацепок и составлять логические выводы в отдельном меню. Интерфейс последнего изменили, и теперь финальное заключение нужно выбрать из череды догадок, выстроенных в круговой форме.

Знакомым выглядит и воссоздание фрагментов прошлого. Шерлок видит призрачные силуэты и события, которые необходимо расположить в правильной последовательности. После этого откроется очередная зацепка.

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Однако в The Awakened будут и свои особенности, например, уникальные пространственные головоломки. А еще Холмсу и Ватсону предстоит проходить через фантастические мрачные локации, наполненные препятствиями. Судя по всему, их присутствие в игре будет как-то обосновано в сюжете.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.

Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация

Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.

Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

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