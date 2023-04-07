Украинская студия Frogwares выпустила трейлер в честь релиза Sherlock Holmes The Awakened 11 апреля. В ролике разработчики коротко представили основные механики своего детективного приключения.
Геймплей в игре перекликается с предыдущими частями франшизы, особенно Chapter One 2021 года выпуска. Процесс ведения расследований в The Awakened выполнен во многом привычным образом. Пользователям предстоит исследовать локации, изучать разные места на предмет зацепок и составлять логические выводы в отдельном меню. Интерфейс последнего изменили, и теперь финальное заключение нужно выбрать из череды догадок, выстроенных в круговой форме.
Знакомым выглядит и воссоздание фрагментов прошлого. Шерлок видит призрачные силуэты и события, которые необходимо расположить в правильной последовательности. После этого откроется очередная зацепка.
Однако в The Awakened будут и свои особенности, например, уникальные пространственные головоломки. А еще Холмсу и Ватсону предстоит проходить через фантастические мрачные локации, наполненные препятствиями. Судя по всему, их присутствие в игре будет как-то обосновано в сюжете.
Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности
- Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.
- Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация
- Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.
- Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.