Украинская студия Frogwares в середине февраля объявила о переносе Sherlock Holmes The Awakened на небольшой срок. Она обещала скоро назвать новую дату релиза и сдержала слово. Игра станет доступна 11 апреля 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.
Frogwares выпустила свежий трейлер Sherlock Holmes The Awakened. В первой половине ролика раскрывается сюжетная завязка под нарезку кадров с демонстрацией локаций и персонажей. Доктор Ватсон сообщает об ужасных события и дикости, которую он никогда ранее не видел. Зрителям также показывают подвешенные тела и фанатика, провозглашающего о пробуждении Земли.
А затем идут геймплейные кадры Sherlock Holmes The Awakened. Пользователи могут увидеть привычные для серии механики. Сюда относятся осмотр предметов, поиск улик, составление правильной цепочки действий и выбор одежды. В трейлере также показана головоломка с манекенами и лазерами.
После объявления даты релиза Frogwares опубликовала системные требования игры в Steam. А еще студия открыла предварительные заказы, за которые можно получить набор костюмов для Шерлока Холмса.
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Гбайт) или AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт).
Рекомендованные требования
- ОС: Windows 10 (64-бит);
- процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 2600;
- оперативная память: 12 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 590 (8 Гбайт).
Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности
- Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.
- Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация
- Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.
- Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.