Sherlock Holmes The Awakened выйдет 11 апреля 2023 года на всех платформах.

Украинская студия Frogwares в середине февраля объявила о переносе Sherlock Holmes The Awakened на небольшой срок. Она обещала скоро назвать новую дату релиза и сдержала слово. Игра станет доступна 11 апреля 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Frogwares выпустила свежий трейлер Sherlock Holmes The Awakened. В первой половине ролика раскрывается сюжетная завязка под нарезку кадров с демонстрацией локаций и персонажей. Доктор Ватсон сообщает об ужасных события и дикости, которую он никогда ранее не видел. Зрителям также показывают подвешенные тела и фанатика, провозглашающего о пробуждении Земли.

А затем идут геймплейные кадры Sherlock Holmes The Awakened. Пользователи могут увидеть привычные для серии механики. Сюда относятся осмотр предметов, поиск улик, составление правильной цепочки действий и выбор одежды. В трейлере также показана головоломка с манекенами и лазерами.

После объявления даты релиза Frogwares опубликовала системные требования игры в Steam. А еще студия открыла предварительные заказы, за которые можно получить набор костюмов для Шерлока Холмса.

Минимальные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i5-3470 или AMD Ryzen 3 1200;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 (4 Гбайт) или AMD Radeon R9 380 (4 Гбайт).

Рекомендованные требования

ОС: Windows 10 (64-бит);

процессор: Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 5 2600;

оперативная память: 12 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 590 (8 Гбайт).

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.

Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация

Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.

Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

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