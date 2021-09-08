Лента рассказывает о становлении Александра s1mple Костылева, и его пути к званию лучшего игрока в CS:GO.

Киберспортивная организация Natus Vinsere выпустила полуторачасовой документальный фильм, посвященный одному из своих самых известных игроков по CS:GO – Александру s1mple Костылеву.

Лента под названием "Формула s1mple" вышла на YouTube-канале NAVI.

В фильме рассказана пятилетняя история Костылева в Natus Vinsere, от становления до звания лучшего игрока в мире. Рассказ сопровождается комментариями родителей, аналитиков, тренера и других игроков команды, среди которых и Даниил Zeus Тесленко.

Напомним, у Александра s1mple Костылева на счету 15 медалей MVP. Он начинал в команде LAN Dodgers, после побывал в других коллективах, включая HellRaisers и североамериканскую Team Liquid. А в Natus Vinsere Александра взяли в 2016 году. Он заменил Даниила Zeus Тесленко.

В 2018 году s1mple установил рекорд, став первым игроком в истории Counter-Strike: Global Offensive, которому удалось достичь за год (на 137 картах) разницы убийств и смертей +1000.

Недавно Александр засветился в ролике с презентацией новой киевской штаб-квартиры NAVI.

Автор: Сергей Коршунов