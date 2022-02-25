Представители игровой индустрии продолжают высказываться о вероломном вторжении Российской Федерации в Украину. Недавно официальное заявление насчет войны опубликовала отечественная киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI). Она признала РФ агрессором и постаралась поддержать население нашей державы.
На официальном аккаунте NAVI в Twitter появилось сообщение с текстом: "Россия напала на Украину. И сейчас на территории нашей страны проходят боевые действия, которые уносят человеческие жизни и ломают судьбы. Невозможно представить, чтобы во время этого мы притворились, будто все в порядке. Нет, ничего не в порядке. Наша главная цель сейчас — пытаться сохранять спокойствие и заботиться о себе, своих близких и тех, кто нуждается в помощи. Мы вместе в этом. И вместе мы справимся".
Напомним: среди членов Natus Vincere есть и российские игроки. Например, за команду NAVI в дисциплине CS:GO выступают Илья Perfecto Залуцкий, Кирилл Boombl4 Михайлов и Денис electronic Шарипов. Все они — граждане РФ. Позиция этих киберспортсменов насчет нападения России на Украину пока неизвестна.
Кто ранее поддержал наше государство среди представителей игровой индустрии
- Первыми действия РФ осудили отечественные студии GSC Game World и Frogwares. Особенно пылкое заявление опубликовали разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2.
- Польская команда 11 bit studios тоже выступила против войны. Она готовится отправить средства с продажи This War of Mine в Украинский Красный Крест.
- Bungie стала первой крупной компанией, которая высказалась в поддержку нашей страны. Сейчас студия планирует провести благотворительную инициативу и собрать средства на гуманитарную помощь Украине.