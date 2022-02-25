Представители игровой индустрии продолжают высказываться о вероломном вторжении Российской Федерации в Украину. Недавно официальное заявление насчет войны опубликовала отечественная киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI). Она признала РФ агрессором и постаралась поддержать население нашей державы.

На официальном аккаунте NAVI в Twitter появилось сообщение с текстом: "Россия напала на Украину. И сейчас на территории нашей страны проходят боевые действия, которые уносят человеческие жизни и ломают судьбы. Невозможно представить, чтобы во время этого мы притворились, будто все в порядке. Нет, ничего не в порядке. Наша главная цель сейчас — пытаться сохранять спокойствие и заботиться о себе, своих близких и тех, кто нуждается в помощи. Мы вместе в этом. И вместе мы справимся".