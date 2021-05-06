Все владельцы игры получат обновление бесплатно.

Украинская студия 4A Games представила улучшенную консольную версию постапокалиптического Metro Exodus с подзаголовком Enhanced Edition. На ПК эта версия вышла сегодня, а на Xbox Series X и PlayStation 5 ее релиз состоится 18 июня.

Об этом студия сообщила на своем сайте.

По словам разработчиков, мощность консолей нового поколения позволяет запустить Metro Exodus с разрешением 4K, частотой 60 кадров в секунду и функцией освещения с полноценным рейтрейсингом, а также с излучаемым освещением с трассировкой лучей, которое впервые появилось в дополнении "Два полковника".

"Появится ползунок поля зрения и ряд функций, например, улучшение пространственного звучания и времени реакции контроллера для Xbox и поддержка тактильной обратной связи контроллера DualSense для PlayStation 5", – отметили в 4A Games.

Все владельцы игры получат обновление бесплатно.

Также студия анонсировала выпуск полного издания – Metro Exodus Complete Edition. В него войдут два сюжетных DLC.

Трейлер улучшенного издания Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского.

Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны. Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

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Автор: Сергей Коршунов