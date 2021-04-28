Обновление выйдет на ПК 6 мая и достанется владельцам оригинальной игры бесплатно.

Студия 4A Games показала системные требования для улучшенной версии Metro Exodus с подзаголовком PC Enhanced Edition и объявила дату его выхода. Обновленное издание выйдет в Steam, Epic Games Store, Windows Store и GOG 6 мая, и достанется владельцам оригинальной игры бесплатно.

Об этом разработчики сообщили на своем официальном сайте.

"Это не простой патч для базовой версии игры. Обновление настолько обширно, что для него потребуется графический процессор с поддержкой трассировки лучей. Metro Exodus PC Enhanced Edition будет поставляться как отдельный продукт", – заявили в студии.

4A Games сильно "прокачала" Metro Exodus. В PC Enhanced Edition добавили:

Текстуры в разрешении 4К;

Полноценную трассировку лучей для каждой поверхности;

Попиксельное глобальное освещение с рейтрейсингом;

Поддержку DirectX 12 Ultimate;

DLSS 2.0;

Минимальные системные требования для улучшенной версии Exodus начинаются с видеокарты RTX 2060. Игра с двумя дополнениями будет весть 80 ГБ.

Про Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games по мотивам романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.

Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде "Аврора" и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.

Exodus вышел 15 февраля 2019 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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Автор: Сергей Коршунов