XDefiant прожила всего полгода.

Ubisoft закрывает свой бесплатный многопользовательский шутер XDefiant всего через полгода после релиза.

Ubisoft объявила, что с сегодняшнего дня игра больше недоступна для скачивания, однако компания ещё выпустит ранее анонсированный 3 сезон с новым контентом. Окончательно сервера XDefiant отключат 3 июня 2025 года. Вместе с игрой также закроют и студию разработчиков Ubisoft San Francisco

Все игроки, купившие полное издание игры, получат свои деньги обратно. То же касается людей, донативших в XDefiant в течении последнего месяца.

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XDefiant - арена шутер на подобии Rainbow Six Siege от тех же Ubisoft, выпущенный в мае этого года. Главной фишкой игры был кроссовер многих организаций из других серий компании. Игроки могли играть за Эшелон из Splinter Cell, DeadSec из Watch Dogs, Призраков из Ghost Recon и Либертад из Far Cry.

Игра получила довольно тёплый приём, а по коммерческим показателям даже превзошла ожидания Ubisoft. По сведениям инсайдера Тома Хендерсона, в первую неделю после релиза в игру сыграло 7.6 миллионов уникальный пользователей. Однако Ubisoft San Francisco не смогла закрепить успех и уже в августе средний онлайн XDefiant составлял примерно 20 тысяч игроков, что очень мало.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft пока не собирается делать украинскую локализацию в своих играх, ссылаясь на не большую популярность украинского перевода в XDefiant. Представитель Ubisoft дал УНИАН эксклюзивный комментарий по поводу локализационной политики студии.

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