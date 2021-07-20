Открытый бета-тест игры начнется 5 августа.

Компания Ubisoft презентовала свою новую игру – условно-бесплатный многопользовательский шутер от первого лица Tom Clancy’s XDefiant.

Дебютный трейлер Tom Clancy’s XDefiant

Tom Clancy’s XDefiant – первые подробности

Tom Clancy’s XDefiant – это бесплатный динамичный шутер со зрелищными перестрелками на аренах.

Игроки в роли «отступников» объединяются в команды 6 на 6 человек и сражаются между собой за победу.

Кроме сражений на аренах в игре будут и другие режимы, среди которых «Доминирование» и «Сопровождение». Также разработчики обещают большое разнообразие уникальных карт.

Игрок может выбрать себе подходящую группировку, навыки и суперспособности. Изначально в XDefiant будет четыре группировки: «Волки», «Изгои», «Чистильщики» и «Эшелон» - это танки, врачи, убийцы и поддержка соответственно. По мере развития игры разработчики будут добавлять новых персонажей с уникальными способностями.

В комплект снаряжения игрока входит основное и дополнительное оружие, модификации и многое другое. Свой комплект можно будет настроить прямо во время боя.

Выбранного персонажа можно будет персонализировать.

Разработчики обещают разрабатывать XDefiant, опираясь на отзывы игроков. Поэтому первое открытое тестирование игры стартует уже 5 августа на ПК. Оно пройдет в США и Канаде. Подать заявку на участи в бета-тесте можно на сайте игры.

Релиз шутера Tom Clancy’s XDefiant состоится на ПК, консолях PlayStation, Xbox, а также в сервисе Google Stadia.

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Автор: Сергей Коршунов