Tom Clancy’s XDefiant выйдет на ПК и консоли / фото Ubisoft
Компания Ubisoft презентовала свою новую игру – условно-бесплатный многопользовательский шутер от первого лица Tom Clancy’s XDefiant.
Дебютный трейлер Tom Clancy’s XDefiant
Tom Clancy’s XDefiant – первые подробности
- Tom Clancy’s XDefiant – это бесплатный динамичный шутер со зрелищными перестрелками на аренах.
- Игроки в роли «отступников» объединяются в команды 6 на 6 человек и сражаются между собой за победу.
- Кроме сражений на аренах в игре будут и другие режимы, среди которых «Доминирование» и «Сопровождение». Также разработчики обещают большое разнообразие уникальных карт.
- Игрок может выбрать себе подходящую группировку, навыки и суперспособности. Изначально в XDefiant будет четыре группировки: «Волки», «Изгои», «Чистильщики» и «Эшелон» - это танки, врачи, убийцы и поддержка соответственно. По мере развития игры разработчики будут добавлять новых персонажей с уникальными способностями.
- В комплект снаряжения игрока входит основное и дополнительное оружие, модификации и многое другое. Свой комплект можно будет настроить прямо во время боя.
- Выбранного персонажа можно будет персонализировать.
Разработчики обещают разрабатывать XDefiant, опираясь на отзывы игроков. Поэтому первое открытое тестирование игры стартует уже 5 августа на ПК. Оно пройдет в США и Канаде. Подать заявку на участи в бета-тесте можно на сайте игры.
Релиз шутера Tom Clancy’s XDefiant состоится на ПК, консолях PlayStation, Xbox, а также в сервисе Google Stadia.