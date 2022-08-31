Игра будет обладать подзаголовком Mirage.

Автор YouTube-канала j0nathan издавна специализируется на серии Assassin's Creed. В прошлом он делился несколькими инсайдами, которые позже подтвердились. А сейчас блогер отметился крупной утечкой. J0nathan раскрыл название и основные детали следующей части AC.

Согласно слитой информации, проект обладает названием Assassins Creed Mirage. События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами. Главным героем будет Басим, который хорошо знаком фанатам AC Valhalla. Пользователи увидят, как он занимался воровством до вступления в орден "Незримых" — первое воплощения братства ассасинов. Разработчики также реализуют связь с Valhalla и покажут предысторию важного сюжетного поворота в предыдущей части серии.

Основным местом действия Assassins Creed Mirage станет Багдад, однако будут и другие города. Концепция мира в игре отсылает к первой AC: пользователи смогут путешествовать между поселениями, разделенными пустыней.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса должны стать более отточенными.

Assassins Creed Mirage: другие подробности

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения, а в его арсенал входит струнный кинжал для скрытного убийства противников.

В сезонный абонемент игры войдет ремейк первой Assassins Creed на базе Mirage. Ubisoft использует наработки из нового проекта для обновления приключений Альтаира.

Обладатели Season Pass также получат дополнение о знакомстве Басима с Сигурдом. События этой добавки разворачиваются в Константинополе.

Assassins Creed Mirage анонсируют на мероприятии Ubisoft 10 сентября, а ее релиз состоится в период с апреля по июнь 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: